東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【その他】 トランプ米大統領が政府が石油会社に補助金を支払う可能性に言及 ベネズエラの石油備蓄を活用することで石油価格が下がると確信している ※ベネズエラ石油復興実現のためには10年間で1000億ドル以上かかる可能性 メキシコのシェインバウム大統領は内政への介入を断固拒否す