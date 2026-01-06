米Dolby Laboratoriesは現地時間の5日、NBCUniversalが海外で展開しているストリーミング配信サービスであるPeacockが、今年の後半にDolby Vision 2とDolby AC-4に対応すると発表した。 Dolby Vision 2は、コンテンツインテリジェンスと呼ぶ新しいツールを導入。視聴しているコンテンツと視聴場所に基づき、テレビを忠実かつ自動的に最適化するもの。 Dolby AC-4は、臨場感あふれる立体音響に適した次世