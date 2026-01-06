俳優で演出家、「少年隊」の錦織一清（60）が6日、自身のXを更新。島根・鳥取で発生した地震の影響で、乗車していた新幹線が一時ストップしたことを報告した。午前10時18分ごろに島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。錦織は10時59分に「現在出張中ですが、地震の影響で新幹線運転見合わせです」