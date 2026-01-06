練習を公開した日本ハム・山崎＝千葉県鎌ケ谷市日本ハムの山崎福也投手が6日、千葉県鎌ケ谷市の2軍施設で練習を公開し、ランニングやキャッチボールなどで汗を流した。昨季は勝ち星が伸びず、シーズン終盤に中継ぎに回った。今季の目標は先発ローテーションを守った上で「全ての数字でキャリアハイ（自己最高）を残せるように」と決意を口にした。同学年で2年連続最多勝に輝いた有原航平投手がソフトバンクからチームに加入し