警察庁＝東京・霞が関2025年の全国の交通事故死者数は前年より116人（4.4％）減の2547人で、統計が残る1948年以降で最も少なかったことが6日、警察庁の集計で分かった。65歳以上の高齢者は1423人で、全体の55.9％を占めた。事故件数は28万7236件（3659件減）、負傷者数は33万8294人（6101人減）だった。死者は1970年の1万6765人が最多で、96年以降は1万人を下回り、減少傾向が続いている。政府は2021〜25年度の交通安全基本計