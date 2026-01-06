JR西日本とJR東日本は6日、北陸エリアと東北エリアを乗り換えなしで結ぶ団体専用臨時列車「つながる東北」号および「つながる北陸」号を5月に運転すると発表しました。通常、北陸新幹線と東北新幹線を乗り継ぐ場合は大宮駅などでの乗り換えが必要ですが、本列車は直通運転を行うため、シームレスな移動が可能となります。北陸から東北の直通新幹線は7年ぶり5回目。東北から北陸への直通新幹線も1年ぶり6回目の運転となります。運転