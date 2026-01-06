1月6日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」は大会3日目を迎えた。女子3回戦では、ともに2回戦でシードクラブに勝利した八王子市立第一中学校と丸亀市立西中学校が対戦した。 第1クォーターはお互いに譲らぬ展開で15－15の同点で終える。第2クォーターに入ると八王子