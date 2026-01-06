「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後２時現在で、岡本硝子が「売り予想数上昇」で２位となっている。 同社は昨年１２月２３日、データセンターなどに用いられる光アイソレーターなどに使われるガラス偏光子に関し、複数の顧客との間で年間ベースでの販売契約を締結したと発表した。２６年３月期業績への影響は業績予想に織り込み済みとしているものの、販