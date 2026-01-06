ＮＡＮＯホールディングスが堅調な動きとなっている。この日、金融庁へ「適格機関投資家」の届出を行い、１月１日付で登録が受理されたと発表しており、好材料視されている。 適格機関投資家とは、金融商品取引法に定められた一定の要件を満たし、金融庁長官への届出・登録を行った機関投資家のこと。同社では登録を機に戦略的投資持ち株会社として、ファンド及び株式を組み合わせた投資を通じて企業買収を行い、投資