【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月15日22時より、NHK総合にて『The Covers ラブソング・ナイト2026』が放送されることが決定した。 ■松任谷由実、竹内まりや、玉置浩二らのラブソングをフィーチャー NHKの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで放送するスペシャル。2026年1本目の「カバーズ・スペシャル」は、この季節に聴きたいラブソングを総特集。新年を彩る華やかな“名曲ラブソング大全”