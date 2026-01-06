お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が5日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。お笑い芸人の狩野英孝（43）について語った。今回の企画は「2026年に本音を聞いてみたいキャスティングプレゼン」。井口はゲストとしてオファーしたい芸能人として、狩野を挙げた。「天才だと思う。ずっと面白い」「結構なことしましたからね。でも芸人仲間も好きだし。スタッフさんからも見