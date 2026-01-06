日本テレビnews zeroに出演したサッカー日本代表の堂安律選手が、FIFAワールドカップ2026へかける強い思いを語りました。前回2022年大会では、8番をつけて出場した堂安選手。グループリーグ第1戦のドイツ戦と第3戦のスペイン戦で得点を決めるなど、日本の勝利に貢献しました。そして大会後にzeroに出演した際にはさらなる成長意欲をみせ、エースナンバー10番を背負う願望とこだわりを明かし「日本の10番と言えば、堂安だと言われる