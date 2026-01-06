日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開。「チームとしては優勝、そこだけを目指してやっていきたいですし、もちろん日本一もそうですし。個人としては全ての数字をキャリアハイで残せるように」と目標を掲げた。昨季は７勝２敗、防御率２・２７の成績。開幕からローテーション入りしたが、９月にはリリーフに回った。「ファイターズに先発という形で入ってきたので、その気持ちはもうブレず