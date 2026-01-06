TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）が6日に生放送され、鳥取・島根で震度5強を観測する地震の影響で、コメンテーター5人のうち3人が放送開始に間に合わない事態になった。MCのフリーアナウンサー石井亮次が、「火曜日メンバーの皆さん、よろしくお願いします、なんですが…」と呼びかけたが、5つ用意されたコメンテーター席のうち3つは空席。タレント鈴木紗理奈、CBC石塚元章特別解説委員だけが座っていた。