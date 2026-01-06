西川きよしと上沼恵美子が４日にＭＢＳで放送された「春一番！笑売繁盛」に出演した。上沼の夫はカンテレでかつてディレクターを務めていたことから、きよしは「二枚目でした」と振り返った。きよしは芸歴６３年、上沼は５５年。テレビ初対談になるという。上沼は「やすし・きよしさんは雲の上の存在でした」と、横山やすしさんとの伝説の漫才コンビへの尊敬の思いを口にし、きよしは自身が出演した番組について「上沼真平さん