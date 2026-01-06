全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）の区間エントリーが６日に発表され、多くの有力選手が名を連ねた。兵庫からは２０２４年パリ五輪代表の田中希実（ニューバランス）が登録。静岡からは２５年世界選手権３０００メートル障害で日本記録を樹立した齋藤みう（パナソニック）、群馬からは１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来、パリ五輪同種目代表の樺沢和佳