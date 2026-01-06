今季から先発に転向する広島・栗林良吏投手（２９）が６日、本拠地・マツダスタジアムでの自主トレを公開した。２１年のルーキーイヤーからリリーフ一筋、昨季まではクローザーとして１３４セーブを上げてきた男は、新井貴浩監督（４８）からの先発転向打診を受け入れ、６年目の今季から新たな役どころに。「先発は６枠しかない中で、まずはそこに入れるかという不安もありますし、ルーキーと同じで開幕一軍を勝ち取りたいとい