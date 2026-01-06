昨季自己最多の６０試合に登板した広島のセットアッパー・森浦大輔投手（２７）が６日、マツダスタジアムでの自主トレを公開した。５年目の昨年は試合数に加え、防御率も１・６３と抜群の安定感を発揮。森浦は「（直球の）スピードももっと出したいですし、コントロールも大事、変化球のキレも良くしたいと思っています」と、救援としてさらにトータルでレベルアップを期し「まだ行けたんじゃないかなという感覚もあった」と、