1月4日、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第1話が放送された。初回から豪華な俳優陣が出演したなか、白石聖が “人気女優” とそっくりだと話題になっている。同作は、戦国時代を舞台に、貧しい農家に生まれた豊臣兄弟が天下統一を成し遂げるまでの歩みを、秀吉の弟・秀長の視点で描いた物語。白石は、仲野演じる主人公・秀長の幼なじみで、初恋の相手である直を演じるが、出演するまでには “乱” があっ