俳優トミー・リー・ジョーンズ（７９）の娘、ビクトリア・ジョーンズ（３４）さんが１日に米サンフランシスコのホテルで遺体で発見された件で、ビクトリアさんは４月にカリフォルニア州ナパの自宅で逮捕された際にコカインを使用したことを認めたと裁判所の文書で明らかになった。米紙サンフランシスコ・スタンダードが先日、報じた。ビクトリアさんは現地時間１日早朝、サンフランシスコのフェアモントホテルで死亡しているの