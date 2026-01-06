2026年の年頭にあたり、ZVC JAPAN 代表取締役会長兼社長 下垣典弘氏は年頭所感として、以下を発表した。○つながりが、可能性を解き放つ時代へ向けて〜Zoom と AI で広がる、生活・業務・コミュニケーションの新しいかたち〜旧年中は多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。Zoom は本年、設立 15 年目の節目を迎えます。創業以来変わらぬ「人を中心に」という理念のもと、2026 年も AI を軸としたプラットフォームの進化を