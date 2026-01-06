死亡事故があった現場2025年5月高松市 香川県で2025年に交通事故で亡くなった人が過去最も少なくなりました。特に自転車の事故が減っています。 香川県警察本部がまとめた2025年1年間の交通事故による死者は20人で、2024年から11人減りました。1948年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。 このうち自転車運転中の死者が2024年の8人から3人に、夜間の死者が18人から10人に減っています。 県警は