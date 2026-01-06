人類が４０万年前に火をおこしていた証拠を英東部の遺跡で発見したと、大英博物館などの研究チームが発表した。残されていた火おこしに使う石などを分析し、自然発生した山火事などからではなく、人為的に火をおこして繰り返し使用していたと結論づけた。人類史上最も重要な転換点の一つとされる火おこしはこれまで、フランスの約５万年前の遺跡が最古とされていた。論文が科学誌「ネイチャー」に掲載された。研究チームは、英