JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震の影響で、きょう（６日）始発の寝台特急サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号の運転を取り止めるということです。 運転取りやめの列車は以下の通りです。 【東京⇒高松・出雲市方面】サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号（1月6日東京駅午後9時50分発）～（1月7日高松駅午前7時27分着・出雲市駅午前10時着） 【高松・出雲市方面⇒東京】サンライズ瀬戸号・サンライ