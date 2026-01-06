NTTドコモは、バイクシェアサービスの利用でdポイントを還元するキャンペーンを開始した。期間は25日まで。 対象エリアは、東京広域、横浜、川崎、八丈島、仙台、仙台海手、大阪、姫路、奈良、広島、高松、大分、鹿児島、沖縄。 dアカウントを連携したバイクシェアのアカウントでサービスを利用すると、抽選でdポイント（期間・用途限定）が進呈される。参加にはエントリーが必要。