タレントの上原さくらが5日に自身のアメブロを更新。娘と初詣へ行ったことを報告した。この日、上原は「行ってきました」と切り出し、娘と初詣に足を運んだことを報告。「私も子供の頃そうだったけど、参拝よりも出店はどんなのがあるか、何を買ってもらうか、気持ちはそこばっかりなのよね」とつづり「だから『早く早く！！』と娘が急いでる理由は、早くお参りを終わらせて出店のある場所に行きたいからなのです」と娘の様子を明