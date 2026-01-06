柏レイソルが１月６日に公式Xを公開。「小泉佳穂選手＆新加入の大久保智明選手」と綴り、笑顔を浮かべて寄り添う２人の仲良しショットを公開した。期待のニューカマーに関して「さっそく呼び方を確認したところ、「トモって呼んでください！」とのことでした」と伝える。両者は21年から24年まで浦和でも共闘。「今季から再びチームメイトとなったふたり」だ。 「隣に並んだヨシオ、とても嬉しそうでした」柏でも息の合