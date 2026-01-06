フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のXで、今年の抱負を伝えています。 【写真を見る】【 中川安奈 】 “本音をなるべく爽やかに” と今年の抱負 “人間関係あるある” のX投稿にフォロワー反応「親近感湧きます」中川さんは、自身の周りで「『気が合いすぎて最近は週5くらいで会ってるよね〜』とか言ってる人たちが」「半年後くらいにはもはや他人みたいな関係性になってる率高すぎる」と指摘し、「急に距離感近くな