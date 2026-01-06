中国地方で最大震度5強などを観測する地震が相次ぎ、広島県内で油が足にかかった女性がやけどを負うなど2人がけがをしました。【映像】地震発生時の広島県の様子午前10時18分ごろ、中国地方で最大震度5強を観測する地震が起きました。震源は島根県東部で、深さ11キロ、マグニチュードは6.4と推定されています。その後も中国地方では地震が相次ぎ、広島県内では、調理中だった20代女性の足に油がかかり、軽いやけどを負うなど