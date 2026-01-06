歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。人気俳優とプライベートで遭遇した体験を語った。以前ジム通いをしていた際、とある男性から声を掛けられたエピソードを披露した前川。「たぶん僕のことをお分かりじゃなかったと思う」と前置きしながら、その男性から「そういうふうになれたらいいなと思ってるんですよ」と、自身のスタイルを褒められたという。前川は「頑張ったらやれ