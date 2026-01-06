６日午前に島根県東部を震源とする最大震度５強を観測した地震で、複数のけが人が各地で出ている。震度４を観測した広島県福山市内では、女性２人が転倒するなどし、いずれも軽傷を負った。同市によると、９０歳代の女性が自宅で転倒し、脚や腰を打ったほか、スーパーで調理中だった２０歳代の女性店員が、油がはねて両足をやけどした。また、松江市消防本部によると、６日午後１時半現在、９０歳代と８０歳代の女性２人、４