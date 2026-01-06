作家の一雫ライオン氏（52）が6日、インスタグラムを更新。新刊「六月の満月」の発売日決定を告知した。「一雫ライオン最新小説となる『六月の満月』(流星舎)が、3／25発売予定と決定いたしました」とし、「本日からプルーフを読んでくださる全国の書店員のみなさま、関係者のみなさまを大募集いたしております」と告知した。プルーフとは、出版前に書店員や関係者に配布される校正刷りの見本版だ。新刊のあらすじを紹介し、「ぜひ