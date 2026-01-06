英会話教室大手のECCは5日、米大リーグ・ドジャース大谷翔平が出演するECCジュニアの新テレビCM「教えて！大谷さん」篇の放映を開始した。メガネをかけた英会話講師役の大谷が、子どもたちの成長に関する質問に答える設定になっている。CMでは、母親役が娘について「人前に出るのが苦手で…」と大谷に相談。大谷は「楽しく英語を学んでいけば、話せるチカラで自信がついてきます」とアドバイスする。同社は「先生のような知