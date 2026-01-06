海外メジャーの初戦を飾る「マスターズ」。1年に一度のお祭りとなる米ジョージア州オーガスタの街にあったレストランの『フーターズ』では、ジョン・デーリー（米国）が自身のグッズを販売し、デーリーも常駐してファンと写真を撮ったり、サインをしたりと街の風物詩の一つとなっていた。【写真】ジョン・デーリーのグッズはこれだ！美女がウエイトレスを務め人気を博したフーターズだが、2025年4月に米連邦破産法11条（日本の民事