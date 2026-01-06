巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、新たな本拠地となるカナダ・トロントのロジャーズ・センターを訪問した。球団の公式インスタグラムが「Kazuma’sNewHome」とし、笑顔で通路を歩く姿やクラブハウスで卓球台を前にしたもの、ドーム球場のグラウンドに足を踏み入れたシーンなど計9枚の写真をアップした。岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（約93億6000