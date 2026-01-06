名鉄名古屋本線は6日午後1時ごろから、愛知県の豊橋駅から伊奈駅の間の上下線で運転を見合わせました。JR飯田線も午後1時40分から豊橋駅から豊川駅間の上り線で運転を見合わせましたが、いずれも午後2時24分までに再開しました。 名鉄名古屋本線とJR飯田線が線路を共用している区間で、枕木から煙が出たため消火し、線路の安全を確認したということです。