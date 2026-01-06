高松市役所 高松市は5日、臨時市議会を13日に召集し、国や香川県が行う物価高騰対策事業に伴う約1.5億円の臨時補正予算案を提案することを発表しました。ひとり親世帯に向けた給付金やカキ養殖事業者への支援などを盛り込んでいます。 高松市の臨時補正予算案は、一般会計で総額1億4600万円の増額です。 このうち、低所得のひとり親世帯などに給付金を支給する費用は約1億1700万円です。物価高騰に対応する国の臨時交