静岡朝日テレビが２０２５年の年間視聴率（２４年１２月３０日〜２５年１２月２８日）で、静岡地区において個人全体・世帯ともに全日（午前６時〜深夜０時）・ゴールデン（午後７時〜午後１０時）・プライム（午後７時〜午後１１時）で単独１位を獲得した。個人全体３冠は３年連続、世帯３冠は４年連続となった。【個人全体】０６時〜２４時全日 ３．８％１９時〜２２時 ゴールデン ５．９％１９時〜２３時プ