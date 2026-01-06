ベネズエラのマドゥロ大統領がアメリカに拘束されたことをうけ、ロドリゲス副大統領が暫定大統領に正式に就任しました。ベネズエラ国会で5日就任式が開かれ、ロドリゲス氏が正式に暫定大統領に就任しました。ロドリゲス氏は宣誓で、拘束されたマドゥロ氏と妻について「2人の英雄が拉致されたことに心を痛めている」と述べ、国への忠誠を誓いました。ロドリゲス氏は、マドゥロ氏が拘束された3日に「前例のない軍事的侵略だ」と反発