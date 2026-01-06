【ドカベン 1巻・2巻】 1月5日 発売 価格：各1,650円 【拡大画像へ】 三栄は、1月5日に「ドカベン」の第1巻と第2巻を同時発売した。価格は各1,650円。 「ドカベン」は野球マンガの巨匠・水島新司氏が描いた本格野球マンガの金字塔。1972年から1981年に連載された。 今回の刊行では当時の原稿を丁寧に再スキャン。掲載当時のページ割を再現することで、当時のコ