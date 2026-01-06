きょう（6日）午後1時41分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、鳥取県の境港市と鳥取南部町、島根県の松江市と安来市、それに雲南市です。 【各地の震度詳細】■震度2□鳥取県境港市鳥取南