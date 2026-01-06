午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３３８、値下がり銘柄数は２２８、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、証券・商品、不動産、銀行、鉱業、保険など。値下がりは医薬品、電気・ガスのみ。 出所：MINKABU PRESS