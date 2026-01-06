JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生したため、岡山・福山地区の各線区で列車に遅れや、運転取りやめがでています。 【影響線区】（午後1時50分現在）・山陽本線：岡山～三原一部列車運休・遅延・瀬戸大橋線：岡山～宇多津一部列車運休・伯備線：新見～上石見運転見合わせ JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。