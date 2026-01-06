6日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円50銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース