中国気象局が1月4日に明らかにしたところによると、2025年の中国の平均気温は11度に達し、1961年以降で最も暖かい年になったとのことです。一方、中国の北方に位置する首都北京の降水量は1961年以降で最高値を記録し、雨季の長さと累計降水量は過去最多となりました。中国国家気候センター気候サービス室の石帥シニアエンジニアによると、2025年の中国全国の平均気温は例年の9．9度より1．1度高くなったとのことです。北西部の新疆