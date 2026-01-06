巨人・吉川尚輝内野手（３０）が６日、ポスティングシステムで米大リーグ・ブルージェイズに移籍することが決まった岡本和真内野手（２９）にエールを送った。昨季までのチームメートで同じ内野手としてチームをけん引してきた２人。岡本から「球団決まりましたー」というニュアンスの連絡がきたことを明かし、「頑張ってほしいです」と激励した。昨年１０月に両股関節を手術した吉川。この日は、川崎市のジャイアンツ球場室