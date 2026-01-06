2026年の年頭にあたり、レッドハット 代表取締役社長 三浦美穂氏は年頭所感として、以下を発表した。○オープンハイブリッドクラウドが解き放つ実用AIの真価2>新年明けましておめでとうございます。 旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2026年、デジタル変革が加速するなか、世界は決定的な転換期を迎えています。また企業には、絶え間ない変化を前提とした持続的な成長モデルの構築がこれまで以上に強く求められ