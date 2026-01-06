Samsungの次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」は大幅に軽量化されるのではないかとの噂が流れています。 ↑38gも軽くなるなんてあり得ない？（画像提供／Pasqualino Capobianco／Unsplash） 韓国の大手メディア「毎日経済新聞」によると、Flip8は150g、Fold8は200gになる可能性があるとのこと。 現行モデルのFlip7は188g、Fold7は215gのため、それぞれ38gと15gの軽量化となります。