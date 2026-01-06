【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。大みそかにさいたまスーパーアリーナで、総合格闘技の一大イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」が行われ、約４万５０００人の観客が熱狂しました。日々の練習で鍛え上げた技や肉体、一瞬の駆け引きは見る者を熱くさせますね！さて、そんなニュースに関連し、今週は体を鍛えることに心血を注ぐ男の夢と狂気を描いた昨年１２月公開の映画「ボディビルダー」を紹介します。