【モデルプレス＝2026/01/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の新シリーズ「今日、好きになりました。テグ編」（1月12日にスタート）の新メンバーが一部解禁。新たな主題歌は幾田りらによる書き下ろし楽曲「パズル」に決定した。【写真】「今日好き」4人の継続メンバー明らかに◆「今日好き」テグ編、メンバー解禁 ひなた・もか・るい・りくとが継続「今日好き」は